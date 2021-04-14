Коммунальное государственное учреждения «Жасыл белдеу» проводит работу по воспроизводству государственного лесного фонда.

На сегодняшний день акиматом Туркестанской области разрабатывается постановление о снятии 752 га с баланса коммунального государственного учреждения «Бадамское ГУ по охране лесов и животного мира» и передаче его на баланс города Шымкент.

По информации руководителя Шымкентского городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на земельном участке площадью 976 га коммунального государственного учреждения «Жасыл белдеу» с начала года для проведения подкормки высаженных саженцев подготовлено 10 га земли, на 2 га высажены саженцы разных видов деревьев, подготовлены черенки 2000 джиды.

На 4 га высажено 2000 саженцев деревьев, проведены работы по ограждению 20 га яблоневых садов (установка колонн, рытье ям, перетяжка сеток). Кроме того, на участке площадью 8,2 га выполнены работы по ограждению, рытью ям, установке столбов, перетяжке сеток. Для посадки в питомнике подготовлено черенки 10 000 тополей, 3000 джиды, 1000 ивы, 2500 лигуструма и 500 платанов.