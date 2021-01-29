Военнослужащие Национальной гвардии нашли в грузовике, который должен был заехать на территорию исправительного учреждения, патроны передает Otyrar.kz

Как сообщили в пресс-службе инцидент произошел на КПП по пропуску транспорта в учреждение УИС-1.

«27 января около 13.00 часов на КПП прибыла автомашина «Газель» для доставки строительных материалов в учреждение. Личный состав группы досмотра воинской части 6698 приступили к своим прямым должностным обязанностям. В ходе досмотра ефрейтором Хасаном Садыковым, в кузове автомашины в заднем кармашке чехла водительского сиденья обнаружены патроны для охотничьего ружья 12 калибра в количестве 3 штук», — пояснили в пресс-службе.

Обнаруженные предметы изъяты и переданы оперативно-следственной группе ОП Енбекшинского района г. Шымкент.