13 молодых сотрудников ДУИС заступили на службу

13 молодых сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы сегодня принесли присягу служить честно и благородно. В разных колониях они будут не только охранять заключенных, но и работать с ними.

Пока на погонах Даулета Сулейменова нет звездочек, но парень уверен, что обязательно покажет результат. Даулет и еще 12 новых сотрудников ДУИС, среди которых есть и девушки дали клятву верности службе. А служба ребят на самом деле опасна и сложна.

«Я дал клятву служить верно и честно. Я осознаю, что работа нелегкая, с кем мне придется там работать, но я сам выбрал этот путь. Думаю все будет хорошо. Всем желаю удачи», — говорит Даулет Сулейменов, сотрудник ДУИС г. Шымкента.

А профессия на самом деле непростая, ведь работать приходится с рецидивистами, педофилами, убийцами. Среди сотрудников есть такая шутка, мол отбывают срок вместе с заключенными, так как больше времени работник проводит в колонии.

После присяги торжественным строем сотрудники проходят под марш славянки, у новичков начинается новая жизнь, где нужно в первую очередь быть не физически сильным, а психологически.

В Шымкенте не одна колония, есть и единственная в Казахстане колония строго режима для женщин. Отбывающих срок охраняют сотни сотрудников департамента.

После торжественной встречи фото на память и пожелания спокойной, именно спокойной службы, ведь это так необходимо в работе с заключенными.