За 17 января 2021 года зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), из них с симптомами – 12, без симптомов – 7, передает Otyrar.KZ.

Выздоровевших за сутки – нет.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 608 исследований, из них положительных – 17.

Всего с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года зарегистрировано 1373 случая пневмонии COVID-19 (U07.2), в том числе 18 детей младшего возраста – 12 случаев.

Во всех очагах коронавирусной инфекции и пневмонии проводятся противоэпидемические мероприятия.