Женщина получила колотое ранение в одном из заведений города.

Инцидент произошел утром в кафе по улице Уалиханова. По словам очевидцев, нож в лопатку пострадавшая получила во время ссоры с мужчиной, которого она знала. Женщину 50-ти лет доставили в больницу. У нее диагностировали ушиб головного мозга, перелом нескольких ребер и колото-рваную рану на спине в районе лопатки. Правда, от госпитализации женщина отказалась, раны оказались неглубокими.

«28 января 2021 года примерно в 11:40 часов сотрудники следственно-оперативной группы Енбекшинского РУП ДП г.Шымкент установили, что в кафе по улице Жанкожа батыра между охранником и администратором кафе произошла ссора, в ходе которой она начала бить посуду, подскользнулась и упала на пол. В результате по неосторожности повредила плечо осколками посуды. Оба заявили сотрудникам полиции о том, что претензий друг к другу не имеют», — рассказали в пресс-службе департамента полиции.