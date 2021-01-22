Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области задержали пожилого жителя Туркестана, который разместил на одном из сайтов объявление о продаже религиозной литературы, передает Otyrar.KZ.

За незаконное распространение запрещённой литературы религиозного характера в отношении мужчины составили административный протокол по статье 453 ч.2 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции».

Мужчину доставили в отдел полиции, он полностью признался в содеянном и удалил ранее размещенное объявление.

Собранные материалы направили в административный суд для принятия соответствующего законного решения.

В результате постановлением суда жителя областного центра признали виновным и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП.

Кроме того, в ходе проведения профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм в Туркестане задержаны 4 местных жителей, являющихся приверженцами деструктивно-религиозного течения.

Указанные лица, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, принимали участие в массовом мероприятии, проведенного на дому у одного из нарушителей карантина.

В отношении приверженцев ДРТ составлены протокола об административном правонарушении по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и наложены административные штрафы в размере 30 МРП.