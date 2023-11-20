Штраф в 700 тысяч тенге грозит продавцу религиозных книг в Туркестане

Эта женщина торговала религиозной литературой без соответствующего разрешения. Её задержали на одном из рынков Туркестана и вызвали на допрос в полицию.

Экземпляры 13 книг уже передали в управление по делам религий. Специалистам предстоит ознакомиться с содержанием печатных изданий.

Если экспертиза ничего противозаконного в книгах не найдет — например, призывов к разжиганию религиозной вражды, то литературу владельцу вернут. Пока же по данному факту составлен административный протокол. Задержанной грозит штраф в размере 700 тысяч тенге. Кстати, без специального разрешения продавать духовные книги можно только в самих культовых зданиях – мечетях и церквях.

Нуркен Иноятов, оперуполномоченный управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области:

«Полицейские Туркестанской области пресекли факт незаконной продажи религиозной литературы. Сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Туркестанской области совместно с управлением полиции города Туркестан в рамках оперативно-профилактических мероприятий выявили факт незаконной продажи религиозной литературы. По данному факту составлен административный протокол по ст. 490 ч. 1 п. 3 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».

В сентябре этого года за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни осудили жителя Шымкента. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности. Дело рассматривали в межрайонном суде по уголовным делам. Следствием установлено, что обвиняемый изучал в Интернете лекции радикальных проповедников и поддерживал контакты с единоверцами из Сирии.

После, под вымышленными данными, публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма. Его вину доказали, мужчина проведет в колонии 7 лет.