В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Пиротехника” сотрудниками административной полиции зарегистрировано 28 фактов незаконной реализации пиротехнической продукции, сообщает Polisia.kz.

К примеру, в Тюлькубасском районе на одной из торговых точек стражи порядка пресекли факт незаконной продажи фейерверков. Еще один случай торговли несертифицированным товаром выявлен в городском торговом центре.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 196 КоАП РК “Незаконная торговля товарами или иными предметами”.

В Управлении административной полиции ДП Туркестанской области отметили, что ОПМ “Пиротехника” продолжится до 10 января текущего года.