Шымкентские врачи спасли жительницу г. Нур-Султан с 90% поражением лёгких, передает Otyrar.kz

Как пояснили в управлении здравоохранения, семидесятилетняя летняя женщина в тяжелом состоянии 15 декабря поступила в городскую инфекционную больницу. Врачи экстренно больную женщину направили в отделение реанимации, где подключили к аппарату ИВЛ. Состояние усугублялось высокой температурой.

«Сейчас состояние больной стабилизировалось, анализы в пределах нормы, дыхание самостоятельное», — пояснил врач-реаниматолог Нуртаев Еркинбек.

Пациентка сейчас чувствует себя хорошо и выражает благодарность своим лечащим врачам, среднему персоналу.