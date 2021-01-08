В жилых домах, микрорайона «Шымсити» Каратауского района города Шымкент, была организована встреча с населением по вопросам отопления, питьевой воды, электричества и лифтов.

В настоящее время, количество жителей, проживающих в многоэтажных домах, не достигло и 70%, кроме того выявлено, что у них нет лицевых счетов по оплате коммунальных услуг (питьевая вода, электричество, отопление).

В связи с этим у населения возникают трудности с подключением всего подъезда к электроэнергии, лифта, водоснабжением квартир. На встрече жителям разъяснили, что необходимо срочно назначить домкома и открыть лицевые счета по платежам за коммунальные услуги, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На сегодняшний день управление строительства и ответственная подрядная компания проводят, в жилых домах, работы по перезапуску и устранению всех выявленных недостатков.

Кроме того, с жителями проведены разъяснительные работы по созданию ассоциаций собственников. Данный вопрос под личным контролем акима Каратауского района.