Глубокие траншеи стали причиной массовой гибели скота в Туркестанской области.

Владельцы паевых земель копают их для того, чтобы животные не вредили посевам. Только вот именно эти траншеи становятся смертельными ловушками для домашних животных. Жители села Монтайтас рассказывают, что лошади и коровы зимой падают в такие рвы, а после замерзают и гибнут

По подсчетам сельчан, в прошлом году летом от жажды таких траншеях погибло 50 лошадей, весной после сильного дождя животные вязнут в размокшей грязи, зимой новая напасть — холод и мороз.

Жители села Монтайтас утверждают, что этой зимой количество погибшего скота в траншеях может перевалить за сотню. С наступлением холодов скот отправленный на пастбища приходится вызволять из крестьянских ловушек.

КАСЫМ КИРАБАЕВ, житель сельского округа Монтайтас Арысского района Туркестанской области: Все крестьянские хозяйства вскопали вокруг своих земель траншеи. Все они засыпаны снегом, лошади и коровы не понимают этого и проходя проваливаются. Я даже не могу представить сколько туш сейчас под снегом лежит.

БАГДАТ ТЛЕУОВ, житель сельского округа Монтайтас Арысского района Туркестанской области: У меня только из 5-ти лошадей одной не досчитался. Где она, в какой яме лежит? Я даже не знаю. Всех своих лошадей что смог найти мы откапывали и вытаскивали привязав ногами к машине.

С массовым заявлением в акимат с просьбой закопать траншеи обратились все фермеры села еще в прошлом году.

Вот только акимат ограничен в полномочиях.

Рассказывает ТОКБЕРГЕН БАЕКЕЕВ, аким сельского округа Монтайтас Арысского района Туркестанской области: Да, наши жители обращались ко мне несколько раз с этим вопросом. В прошлом году мы подали полный список тех крестьянских хозяйств, которые вскопали траншеи в уполномоченные органы. Вы знаете, сельский акимат ограничен в полномочиях. Но, мы все правоохранительные органы уже оповестили. (4:30) Это было в прошлом году. Но, тогда был объявлен мораторий и по этому они не смогли провести проверку. В этом году мы опять обратимся в уполномоченные органы.

Стоит отметить, что согласно требованием кодекса об административных правонарушении предусмотрено административный штраф с предъявлением предписание об устранении правонарушении собственникам земельного участка. А фермерам стоит обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за гибель скота.