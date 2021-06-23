Владельцы земли окапывали ими свои участки. И в них погибали дикие и домашние животные.

За месяц добровольно закопали 28 траншей.

На 87 владельцев составлены административные протоколы. Если до конца месяца они не зароют траншеи, то дела об изъятии земельных участков будут переданы в суд.

Напомним, что в Туркестанской области были зафиксированы факты гибели рептилий и амфибий в глубоких искусственных траншеях на территории фермерских хозяйств.

20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту «SOS Джейран», в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардара с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи.

Вырытая траншея глубиной около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных.

Зимой в подобных траншеях оказывались и домашние животные — лошади.