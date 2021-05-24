В соответствии со статьей 337 кодекса РК Об административных правонарушениях на них налагается штраф в размере суммы вреда, причиненного окружающей среде, с принудительным возвращением земель государству в судебном порядке. Об этом сегодня в рамках пресс-тура в Байдибекском районе сообщил и. о. руководителя управления земельной инспекции Туркестанской области Алтынбек Мырзаев.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 5, пунктом 7 статьи 95 и пунктом 2 статьи 108 Экологического кодекса РК должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды устанавливают факт причинения ущерба окружающей среде, проводят сбор и анализ необходимых материалов. Также устанавливает экономическую оценку причиненного ущерба и в соответствии с пунктом 8 статьи 117, направляет в соответствующие органы материалы о привлечении лиц к административной или уголовной ответственности.

В зависимости от размера стоимости ущерба, причиненного окружающей среде, в соответствии со статьей 333 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, будет проведена рекультивация земель, вырытых незаконными землепользователями.

Напомним, что В Туркестанской области снова зафиксированы факты гибели рептилий и амфибий в глубоких искусственных траншеях на территории фермерских хозяйств.

20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту «SOS Джейран», в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея глубиной около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных.