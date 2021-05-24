В Туркестанской области выявлено 139 земельных участков общей площадью 41 876,5 га, которые незаконно перекапывают границы земельного участка.
Эти землепользователи нарушают требования статьи 140 Земельного кодекса РК, то есть незаконно повреждают землю, разрушают плодородный слой земли и наносят вред окружающей среде.
В соответствии со статьей 337 кодекса РК Об административных правонарушениях на них налагается штраф в размере суммы вреда, причиненного окружающей среде, с принудительным возвращением земель государству в судебном порядке. Об этом сегодня в рамках пресс-тура в Байдибекском районе сообщил и. о. руководителя управления земельной инспекции Туркестанской области Алтынбек Мырзаев.
Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 5, пунктом 7 статьи 95 и пунктом 2 статьи 108 Экологического кодекса РК должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды устанавливают факт причинения ущерба окружающей среде, проводят сбор и анализ необходимых материалов. Также устанавливает экономическую оценку причиненного ущерба и в соответствии с пунктом 8 статьи 117, направляет в соответствующие органы материалы о привлечении лиц к административной или уголовной ответственности.
В зависимости от размера стоимости ущерба, причиненного окружающей среде, в соответствии со статьей 333 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, будет проведена рекультивация земель, вырытых незаконными землепользователями.
Напомним, что В Туркестанской области снова зафиксированы факты гибели рептилий и амфибий в глубоких искусственных траншеях на территории фермерских хозяйств.
20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту «SOS Джейран», в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея глубиной около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных.
20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту «SOS Джейран», в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея глубиной около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных.