Утечка топлива могла стать причиной возгорания иномарки в Шымкенте.

Инцидент произошёл в Шымкенте на пересечении улиц Елшибек батыра и Желтоксан 20 февраля в 00:02, загорелся легковой автомобиль марки «Mercedes-Benz S600».

Очевидцы уверяют, что из бензобака произошла утечка топлива.

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«Пожар локализован в 00:13 и полностью потушен в 00:19. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работали 16 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения Департамента по ЧС г. Шымкента» — сообщила группа по связям с общественностью городского ДЧС.