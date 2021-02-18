Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства дополнительного учебного корпуса на 300 мест общей средней школы №120, расположенного в жилом массиве Тогыс.

Общая площадь земельного участка — 4,88 га. Стоимость проекта — 934 734,8 тысяч тенге. Ответственная подрядная организация — ТОО «Жана АРНА 2002». В 2020 году освоено 380 000,0 тысяч тенге, в этом году – 555 107,0 млн тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Строительство школы, начатое в октябре 2019 года, планируется завершить в июле текущего года. Стоит отметить, в 2021 году в городе будет построено 32 объекта образования.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства ряда объектов образования и социальной сферы города.

Сначала акима города проинспектировал строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест общей средней школы №120, расположенного в жилом массиве Тогыс.

Общая площадь земельного участка — 4,88 га. Стоимость проекта — 934 734,8 тысяч тенге. Ответственная подрядная организация — ТОО «Жана АРНА 2002». В 2020 году освоено 380 000,0 тысяч тенге, в этом году – 555 107,0 млн тенге.

Строительство школы, начатое в октябре 2019 года, планируется завершить в июле текущего года. Стоит отметить, в 2021 году в городе будет построено 32 объекта образования.