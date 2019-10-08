Начальник ДП г.Шымкент полковник полиции Е. Жумаханбетов встретился с жителями поселка Тогыс.

На встрече с жителями обсуждались и решались вопросы местных жителей.

Главный полицейский Шымкента отметил, что двери Департамента полиции всегда открыты для жителей, и если у них будут какие-то проблемы и вопросы, то полицейские готовы помочь совместно найти решение. А жители, в свою очередь, отметили, что еженедельно смотрят в прямом эфире социальной сети «фейсбук» прием граждан начальника Департамента полиции полковника полиции Е.Жумаханбетова и дали свою положительную оценку, отметив, что каждый руководитель должен быть таким же открытым и близким к населению, сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.

Но главное, что для обеспечения общественного порядка в данном населенном пункте Енбекшинскому РУП было выдано два служебных автомобиля, а также, учитывая обращения населения, в выходные дни дополнительно будут работать два автоэкипажа.