В ГДКБ поступила девочка 4-х лет с жалобами на боли в животе, рвоту, слабость, бледность кожных покровов. Были взяты общие анализы. Выявлена анемия тяжелой степени, передает Otyrar.KZ.

При ЭФГДС выявлено трихобезоар желудка. Проведена операция по удалению инородного тела желудка (трахиобезуар размером 15х5 см, который заполнял около 90% желудка).

Сейчас ребенок находится в отделении хирургии. Общее состояние средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Боли в животе не беспокоят, аппетит восстановился, рвоты нет.

Трихобезоар ‒ это плотное соединение в желудке человека, состоящее из проглоченных волос, частичек еды и желудочной слизи. Иногда оно переходит в начальный отдел тонкого кишечника.

По своей клинической картине очень похоже не опухоль, поэтому необходимо проведение тщательной диагностики. Образование такого соединения может продолжать развиваться несколько месяцев или лет.

Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там, потому что выходное отверстие, переходящее в двенадцатиперстную кишку слишком плотно закрыто.

Наиболее часто такая проблема встречается у детей, особенно у девочек с длинными волосами.

Это основные причины появления волосяных комков. В группу риска входят дети от восьми лет, у которых есть вредная привычка жевать кончики своих волос.