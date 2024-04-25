В Шымкенте прооперирован новорожденный с атрезией пищевода

В шымкентском городском перинатальном центре за счет ОСМС новорожденному с атрезией пищевода проведена сложнейшая операция.

Ребенок из-за врожденных пороков не мог питаться молоком матери.

Квалифицированный врачебный состав принял решение оказать в экстренном порядке неонатальную хирургическую помощь малышу одного дня от роду, жизни которого угрожала опасность.

Операция прошла успешно, новорожденный с мамой переведены в общую палату.

В ближайшее время они будут находиться под наблюдением врачей.

«С начала года на базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых начали проводить неонатальные хирургические операции. Благодары этому мы можем уже с первых дней рождения малышей оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Раньше для операции новорожденных с различными патологиями направляли в специализированные больницы. Потому что в роддоме такая медицинская помощь не оказывалась, — говорит заместитель главного врача по неонатальным делам шымкентского городского перинатального центра Гульмира Будукова.

На базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных задействованы неонатальный хирург, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог-реаниматолог.

В роддоме также особое внимание уделяется уходу за новорождеными, перенесшими операции на желудочно-кишечный тракт.

С начала года здесь в рамках ОСМС неонатальную хирургическую помощь получил 21 ребенок.

Атрезия пищевода у детей требует экстренной помощи торакальных хирургов и неотложной операции.

При таком заболевании пища, которую получает младенец, скапливается в нижней части верхней трубки пищевода, что в результате при отсутствии лечения в 100% случаев приводит к гибели малыша.

Атрезия пищевода – патологическое состояние врожденного характера, при котором у детей отсутствует соединение между верхним и нижним сегментом пищевода.

Иногда верхние отделы пищевода соединяются с трахеей, из-за чего пища может попасть в дыхательные пути, оттуда в легкие, и вызвать аспирационную пневмонию.