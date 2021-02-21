В Туркестанской области продолжается вакцинация против короновирусной инфекции.

Накануне в регион доставили еще 1300 доз препарата «Гам-КОВИД Вак». 22 февраля медицинские работники получат вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на базе городской поликлиники г.Туркестан.

«Гам-КОВИД Вак» — двухкомпонентный препарат, вакцинация предполагает поэтапное введение компонентов с интервалом в 21 день. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает.

В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составляет 0.09%.

Всего зарегистрировано 4244 случая КВИ, из них бессимптомные — 2723. Из них получили стационарное лечение — 1674. В инфекционных стационарах всего 610 мест, из них свободно – 516.

Как ранее сообщалось, с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения. Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что в Туркестанской области вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 45-50% населения.