В Шымкент завезли еще 152 тыс. доз вакцины от компании «Sinopharm». Препарат распределили по 42 прививочным пунктам города, передает OTYRAR.

Противоковидный препарат одобрен ВОЗ и признан в 45 странах мира. Китайская вакцина Vero Cell будет доступна только для ревакцинации. Также в прививочных пунктах горожане могут иммунизироваться вакциной «Спутник Лайт», «КазВак» и «Файзером». Последняя предусмотрена для подростков, беременных, кормящих женщин и людей старше 60 лет.

Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

“Шымкент сейчас в жёлтой зоне. Вчера в нашем городе выявили 40 случаев коронавируса. В стационаре лечатся 301 человек, 53 в реанимации, из них 23 в тяжёлом состоянии. Сейчас они под аппаратом ИВЛ. На сегодняшний день во всех поликлиниках проводится работа по вакцинации и ревакцинации населения”.

Шымкент перешёл в “жёлтую зону” 31 января. В городе наблюдается спад заболеваемости. Большинство горожан вакцинировались и даже прошли повторную иммунизацию, получив третью дозу.

Диас Мусаев