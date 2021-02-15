В Шымкенте по улице Аргынбекова (рядом с кафе «Карасу») сгорел автомобиль марки Volkswagen Passat вместе с документами.

Для тушение пожара огнеборцы организовали пожарные стволы с пеной, которые направили на охлаждение металлических конструкций. Принятыми мерами пожар ликвидировали за 14 минут (в 03:46) с момента прибытия первых подразделений. Огонь полностью потушен в 04:11. На место происшествия были привлечены: ДЧС (11 сотрудников и 2 единицы техники), филиал ЦМК (3 сотрудника и 1 единица техники)», — сообщили в ДЧС Шымкента.

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Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

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ДЧС Шымкента напоминает владельцам автомобилей, что необходимо регулярно проводить техосмотр на предмет исправности электропроводов и топливной системы, а также иметь в салоне огнетушитель.