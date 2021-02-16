Из Шымкентского перинатального центра выписали маму, родившую тройню, передает Otyrar.kz

Это первая в этом году тройня в третьем мегаполисе. Как сообщили медики, состояние мамы и детей в порядке, их выписали домой.

При рождении тройня весила 1 570 гр, 1 610 гр, 1 820 гр. Детям уже дали имена Бекасыл, Ерасыл, Жанасыл.

Встречали маму и тройню родственники и молодой муж. По словам отца, это мечта всей его жизни, теперь молодой папаша готовит большой подарок своей супруге за трех батыров.

«Обязательно подарок сделаю, у меня слов нет просто, я счастлив. Пусть у всех будет тройня, спасибо всем огромное», — сказал радостный отец.

Как пояснили врачи, в прошлом году в Шымкенте тройни появились пять раз, двойняшек в несколько раз больше.