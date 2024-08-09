В Туркестанской области родилась тройня. Младенцев, которые несколько дней находились под наблюдением врачей, выписали домой. О состоянии тройняшек и их матери, в нашем следующем материале.

В семье Арипбаевых тройное счастье. Многочисленные родственники приехали на выписку и с нетерпением ждут выписки. 27-летняя Роза Арипбаева после первого сына родила тройню — двоих мальчиков и девочку. Малышей назвали — Омар, Усман и Разия.

«Спасибо врачам, благодаря им на свет появились мои дети. Я себя чувствую хорошо и малыши тоже. Сегодня едем домой», — говорит Роза Арипбаева, мама тройняшек.

Несколько дней мама с детьми находились под наблюдением врачей. Тройни родились раньше срока, на 33 неделе беременности. Один из них весил 2 килограмма 245 граммов, второй — килограмм 785, третий — 1 килограмм 805 граммов. И после появления на свет малышам потребовалась медицинская помощь.

«У тройняшек было тяжелое состояние при рождении, они лежали под аппаратом. В первые дни младенцы находились под наблюдением в отделении для младенцев, нуждающихся в тщательном уходе. Проведены осмотры, лечение, уход. В настоящее время, благодаря помощи медицинских работников, малыши набрали хороший вес, мама кормит их грудью», — говорит врач-неонатолог Таугуль Байдуллаева.

Население Казахстана превысило 20 миллионов. За последние полгода в стране родились 118 тысяч 579 младенцев. Охраны здоровья матери и ребенка являются ключевым приоритетом государстве. Такое заявление сделал Касым-Жомарт Токаев. Перед отечественной системой здравоохранения стоят важные задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и детям, снижению материнской и детской смертности, раннему выявлению и профилактике инвалидности детей. Президент также подчеркнул, что необходимо укреплять инфраструктуру родильных домов и внедрять в их работу передовые стандарты и методики.

«Правительство Казахстана продолжает работать над созданием благоприятных и комфортных условий для всестороннего развития детей. Внедрение высоких стандартов в образовании, здравоохранении и соцподдержке позволит сформировать новое прогрессивное поколение, которое будет помогать дальнейшему развитию Казахстана по всем направлениям», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Туркестанская область является одним из первых регионов страны по рождаемости. В регионе за 6 месяцев родилось 25 045 детей. А с начала года число тройняшек, которые которые появились на свет достигло 7-ми. За этот же период родилось 311 малышей-близнецов.