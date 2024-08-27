Касым, Жомарт, Кемел. В Туркестанской области родилась тройня

33-летняя жительница села Абай Келесского района родила тройню.

У нее уже есть семеро дочерей, и теперь женщина стала многодетной матерью.

Мальчикам дали имена Касым и Жомарт, а девочке — Кемел.

Для семьи Мынжасар рождение тройни — большая радость.

Гульназ Ходжабекова родила преждевременно – на 33-й неделе беременности.

В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию.

При рождении малыши весили по 2000 грамм.

«Выражаю огромную благодарность хирургам и акушерскому блоку первого перинатального центра. Я благодарна за комфортные условия в медицинском учреждении, современное оборудование и высокий профессионализм специалистов», — говорит многодетная мать. — Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш президент. Я счастлива», — сказала мама тройняшек.

На данный момент вес младенцев составляет 1 кг 965 граммов, 1 кг 925 граммов и 1 кг 975 граммов.