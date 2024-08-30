Тройня сделала жительницу Туркестанской области мамой десяти детей

Гульназ Мынжасар из села Абай в Келесском районе стала многодетной матерью, родив тройню. Мальчики получили имена Касым и Жомарт, девочку назвали Кемел. Как рассказала женщина, имена для новорождённых ей во сне подсказал дедушка.

Гульназ Мынжасар, мать тройни: «Во сне мой дедушка сказал, чтобы я назвала детей Касымом, Жомартом и Кемел. Когда я рассказала об этом своей семье, все сразу согласились».

Гульназ родила на 30-й неделе беременности, и в первые дни состояние новорожденных было критическим. Две недели тройня находилась под наблюдением врачей. Сегодня же малыши набрали вес и готовы к выписке.

Салтанат Забагиева, исполняющая обязанности руководителя областного перинатального центра №1: «Роды прошли оперативным путем. Мальчики весили 1925 и 1965 граммов, девочка — 1985 граммов. На сегодняшний день состояние детей удовлетворительное, они на грудном вскармливании».

Гульназ Мынжасар и её малышей провожают домой, где их ждут семь сестёр. К слову, с начала года в Туркестанской области родились уже восемь троен.