УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ!

24 февраля в 11:00 часов аким города Мурат Айтенов подведет итоги 2020 года и отчитается перед населением.

Отчетная встреча в связи с эпидемиологической ситуацией пройдет в онлайн формате. Сообщаем, что завтра отчет акима будет транслироваться на телеканале «ОҢТҮСТІК» и на официальных страницах акимата в Facebook «Шымкент қаласы әкімдігі», Instagram @akimat_shymkent.

Напоминаем, что вопросы и предложения жители могут задать по телефону 109 или написать в социальной сети.