Тысяча шымкентских медиков привились «Спутником V».

Ревакцинацию от коронавируса — врачи, медсёстры и санврачи — начнут проходить уже с 21 февраля. Вторая доза вакцины необходима, уверяют специалисты. После первой, полноценный иммунитет еще не сформирован. Но если человек пропустит назначенный срок — 21 день — и сделает прививку немного позже, ничего страшного не произойдет.

Очередную поставку российской вакцины в Шымкенте ожидают в конце февраля. После медиков начнут прививать учителей.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет по всей стране. В Шымкенте за последние сутки зарегистрированы 10 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Зарегистрирован и летальный исход.

«15 февраля была смертность, женщина 1950 года рождения, скончалась, у нее была артериальная гипертония. По пневмонии у нас 140 случаев с января зарегистрировано и статистика не уменьшается и не снижается, в среднем держится», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

170 шымкентцев продолжают бороться с опасной инфекцией: 31 пациенту поставлен диагноз — коронавирус, 130 — ОРВИ. Еще 26 человек лечатся от пневмонии.