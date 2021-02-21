32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов, работающий полицейским в Нью-Йорке, одержал победу над 29-летним аргентинцем Джонатаном Годоем, сообщают Vesti.kz.

Поединок в легком весе прошел в рамках вечера бокса в Майами (штат Флорида, США) и продлился все запланированные шесть раундов. Ниязов выиграл единогласным решением судей.

Эта победа стала для него 14-й в профи и первой с 2017 года. Предыдущий поединок боксер проиграл, а затем не мог вернуться в ринг сначала из-за грыж межпозвоночных дисков, а затем из-за пандемии. 29-летний аргентинец же потерпел восьмое поражение в профи при пяти победах.

Напомним, что Ниязов родился в Шымкенте, но в детстве вместе с семьей мигрировал в США.