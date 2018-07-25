Лучший полицейский Нью-Йьорка Димаш Ниязов поделился радостным событием на свой страничке в социальной сети. Уроженец Шымкента рассказал о том, что женился. Известно, что его избранницей стала девушка по имени Дженнифер.

Свадьбу молодые сыграли на острове Мауи — делится Димаш. В комментариях под фото Димаша Ниязова и его супруги оставляют свои поздравления популярные артисты, спортсмены и жители Казахстана.

Димаш Ниязов стал «Лучшим полицейский Нью-Йорка», после того как задержал крупного наркобарона. Димаш сегодня является популярным боксером.