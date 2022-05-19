Лучший полицейский Нью-Йорка Димаш Ниязов из Шымкента стал отцом

У Димаша Ниязова родился сын. Об этом новоиспеченный отец рассказал редакции OTYRAR.

Димаш и Дженифер (так зовут супругу Димаша) женаты уже несколько лет, накануне у них родился первенец. Мальчику дали необычное имя — Камил (без мягкого знака).

«Мне очень приятно, отовсюду поздравления. Сейчас супруга отдыхает. Малыш такой милый и вкусный. Очень красивый. Родился 3.5 кг и как раз до дня рождения моего отца. Хороший подарок для него и мамы. Мама и ребенок чувствуют себя отлично, а я вот не сплю от счастья уже неделю«,- сказал Димаш Ниязов.

Напомним, сам Димаш Ниязов родом из Шымкента. Много лет назад его семья перебралась в США. Димаш Ниязов работает в правоохранительных органах. Ранее уроженец южного мегаполиса стал лучшим полицейским Нью-Йорка.