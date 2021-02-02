Сегодня на заседании Правительства Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о механизмах реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данные 26 января на расширенном заседании Правительства, передает Otyrar.KZ.

В рамках поручения по инвентаризации всех здравоохранения медоборудованием, лекарственными средствами и медизделиями создана рабочая группа. Сформирован график и перечень медорганизаций, подлежащих инвентаризации, по итогам которой будут разработаны соответствующие рекомендации. После этого акиматы должны будут принять меры по дооснащению объектов здравоохранения.

Для реализации поручения по обеспечению сбалансированного регулирования цен на лекарства и медизделия Минздравом сформирован проект приказа «Об утверждении предельных цен на торговые наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации». В регионах будут созданы мониторинговые группы, которые будут следить за ценами в аптеках.

Для внедрения госуслуги предоставления лексредств и изделий медназначения в проективном формате совместно с МЦРАПП по включению данной услуги в перечень госуслуг.

«Для обеспечения проведения статисследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных противоэпидемических мер, реализуется проект в рамках соглашения между МЗ и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация статданных на основании результатов исследования», — сообщил А.Цой.

Данные о вакцинированных будут вносится в информационную систему Министерства здравоохранения.

Для всестороннего обсуждения предложений известных казахстанских врачей будет организована встреча с участием руководства, представителей Министерства и экспертов.

Также их кандидатуры будут направлены для включения в состав группы по определению национальных проектов в сфере здравоохранения.