В медорганизациях Шымкента установили современные томографы

В Шымкенте две медицинские организации оснастили новыми аппаратами компьютерной томографии. Современное оборудование приобретено за счет средств местного бюджета и уже введено в эксплуатацию.

Новые КТ-аппараты установлены в городской детской клинической больнице, и в онкологическом центре.

«Компьютерная томография является одним из наиболее точных методов диагностики, позволяющим выявлять различные патологические изменения в организме», — отметили специалисты.

По их словам, использование современного оборудования позволяет врачам оперативно и точно ставить диагноз и назначать эффективное лечение. Кроме того, новые аппараты обеспечивают получение результатов исследований в более короткие сроки.

«Это ускоряет принятие клинических решений и способствует повышению качества медицинской помощи пациентам», — подчеркнули в медицинских учреждениях.

В целом в мегаполисе продолжается планомерное обновление медицинского оборудования. Это позволяет повышать качество медицинских услуг, своевременно выявлять заболевания и проводить эффективное лечение.

Отмечается, что сегодня в медицинских организациях Шымкента функционируют 26 аппаратов компьютерной томографии, большая часть которых установлена в учреждениях, оказывающих экстренную и специализированную медицинскую помощь.