С 13 февраля казахстанские водители смогут больше не брать с собой водительские права.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел. По словам чиновников, закон, принятый первого февраля, через несколько дней уже вступит в силу.

До вступления в силу нового закона, по которому водителям больше не нужно возить с собой водительские права и техпаспорт осталось несколько дней. Если раньше за отсутствие водительских документов предусматривалось предупреждение или штраф больше 13 тысяч тенге, то с 13 февраля если вас остановит дорожный полицейский, ему необходимо предъявить удостоверение личности, или загранпаспорт. Список к удостоверению и паспорту планируется также добавить их электронные варианты.

«Водителям разрешается не иметь при себе водительское удостоверение при наличии документа, удостоверяющего личность. К таким документам относятся паспорт, в том числе служебный, заграничный, дипломатический, удостоверение личности, вид на жительство для иностранца, свидетельство на возвращение, проездной документ, удостоверение лица без гражданства, беженца, моряка, свидетельство о рождении», — говорит Серик ТУСУПОВ, заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Проверить все данные сотрудники смогут через планшет. А в селах, где нет интернета, будут использовать рации.

Новость о том, что с этой субботы можно будет не брать с собой документы порадовала водителей.

Нургельды Садуакас за рулем 5 лет, говорит не раз случалось так, что случайно забывал дома водительское удостоверение. К счастью, штраф за забывчивость парень ни разу не платил.

«Да, бывало такое, дома забывал права, но меня ни разу не останавливали без прав, повезло. Давно надо было создать единую базу, вся информация есть в МВД, — говорит Нургельды САДУАКАС, житель Шымкента.

Несмотря на то, что права и техпаспорт с собой теперь можно будет не возить, выдавать их казахстанцам не перестанут. По словам специалистов, они могут потребоваться не только сотрудникам патрульной полиции.

«Ежегодно мы выдаем порядка 500 тыс. водительских удостоверений и порядка 1,5 млн свидетельств о регистрации транспортных средств. Эта работа нами будет продолжаться, указанные документы нужны для участия наших граждан в международном движении, а также для их трудоустройства, продажи транспорта и в иных гражданско-правовых отношениях. В том числе подтверждение квалификации водителя при трудоустройстве», — рассказал Серик ТУСУПОВ, заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Если сотрудники полиции потребует предъявить документы, то в министерстве внутренних дел автолюбителям посоветовали позвонить на номер 102 или в подразделение собственной безопасности и оспорить составление административного протокола в судебном порядке.