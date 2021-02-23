25 февраля без перерыва с десяти утра до пяти вечера Департамент юстиции совместно с Шымкентским городским филиалом партии «NUR OTAN» проведет акцию «Правовая помощь для народа».
Уважаемые жители города Шымкент!
Если у Вас проблемы по взысканию алиментов, то специально для Вас! 25 февраля без перерыва с десяти утра до пяти вечера Департамент юстиции совместно с Шымкентским городским филиалом партии «NUR OTAN» проведет акцию «Правовая помощь для народа». Которая состоится в здании «NUR OTAN» с участием сотрудников Прокуратуры, Департамента полиции, Региональной палаты частных судебных исполнителей, Коллегии адвокатов, досудебной медиации, а также члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
Вас ждут 25 февраля по адресу: улица Бейбитшилик 3. В здании «NUR OTAN».
Дополнительная информация по телефону 33-79-29 или «WhatsApp» 8 701 512 53 57.