Уважаемые жители города Шымкент!

Если у Вас проблемы по взысканию алиментов, то специально для Вас! 25 февраля без перерыва с десяти утра до пяти вечера Департамент юстиции совместно с Шымкентским городским филиалом партии «NUR OTAN» проведет акцию «Правовая помощь для народа». Которая состоится в здании «NUR OTAN» с участием сотрудников Прокуратуры, Департамента полиции, Региональной палаты частных судебных исполнителей, Коллегии адвокатов, досудебной медиации, а также члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.