ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID: ПОВТОРНЫЕ ПРИВИВКИ БУДУТ НУЖНЫ – ВРАЧ- ИММУНОЛОГ

Руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель считает, что коронавирусная инфекция имеет схожесть с вирусом гриппа. Соответственно, и вакцинироваться против COVID-19 придется неоднократно. Такое мнение она выразила сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

«Сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса, покажет время и наблюдения. Научно обоснованные ожидания, показывают ее схожесть с вирусом гриппа. Пока примером может служить только то, сколько иммунитет сохраняется у тех, кто был привит в рамках клинических исследований. Учитывая тот факт, что после заболевания уровень антител постепенно снижается, а у некоторых легко переболевших не определяется совсем, можно предположить, что повторные прививки будут нужны», — считает Е.Ковзель.

Она также подчеркнула, что по ближайшим клиническим публикациям вакцина «Спутник V» оказывала протективный эффект от нового штамма Великобритании. Научные исследования, проведенные в Великобритании, Испании показали наличие перекрестной реактивности между различными штаммами вируса, включающие простые простудные короновирусы, которые по лабораторным тестам показали 25% перекрестной реактивности и по Т-клеточной памяти у 20-50% населения с Covid-19.