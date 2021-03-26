Из них 4301 — медицинские работники, 2101 — педагоги. А, 161 вакцинированных — сотрудники полиции и 299 граждан других категорий.

Вакцинация против инфекции проводится в 21 лечебном учреждении города. Кроме того, до конца марта дополнительно в 10 организациях первичной медико-санитарной помощи будут открыты специальные кабинеты для вакцинации.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с управлением здравоохранения проведены обучающие семинары по вопросам вакцинации для 450 медицинских работников организаций ПМСП. Помимо этого, планомерно проводятся соответствующие мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед прививкой, человек проходит обязательный осмотр врача.