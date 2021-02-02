Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, оформившего онлайн-кредит на родственника.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные лица оформили на его имя онлайн-кредит на сумму 60 тысяч тенге. Когда спустя год из банка пришло извещение об оплате займа, то потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Для раскрытия преступления и установления подозреваемых лиц стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате проведенных ОРМ сотрудники Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель, родственник потерпевшего. Следствием установлено, что мошенник, войдя в доверие к потерпевшему под предлогом, что ему должны перевести деньги, попросил у него код банковской карточки и фото удостоверения.

Доверившись, потерпевший отправил указанные данные, используя которые злоумышленник оформил кредит на чужое имя. Подозреваемый полностью признался в содеянном.

Он находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.