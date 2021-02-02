В Шымкенте полным ходом идут строительные работы транспортной развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева.

Сегодня аким города Мурат Айтенов посетил строительную площадку, где ознакомился с ходом работ, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Протяженность объекта по проспекту Кунаева составляет 1 км и по улице Рыскулова 0,7 км. Ввод в эксплуатацию планируется до конца года.

На сегодняшний день здесь выполнены работы по замене 3,3 км водо- и газопроводов, вырыты тоннели, заливке 60 метров подпорных стен, установке 7 колонн и заливке 75 свай.

Кроме того, на данном участке дороги запланировано строительство подземного перехода. Предусмотрены средства для разработки проектно-сметной документации на строительство, проводится конкурс по государственным закупкам.

Мурат Айтенов, увидев проделанную работу, поручил руководителю отрасли завершить строительство объекта в срок, чтобы устранить такие неудобства, как пробки.