Информационное сообщение от Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Информация, опубликованная 08.02.2021 г. по линии Пресс-службы Туркестанской на портале otyrar.kz и ряде других СМИ о том, что в Туркестанской области с 15 февраля начинается поэтапная вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in, произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе не соответствует действительности.

На Карагандинском фармацевтическом комплексе производится российская вакцина Спутник-V.