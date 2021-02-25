Уважаемые жители города Шымкент и Туркестанской области!

В отделении урологии Областной клинической больницы в рамках ОСМС выполняются все виды эндоскопических, лапароскопических, а также реконструктивных пластических операций, в том числе оказывается высокотехнологическая медицинская помощь (операция Политано-Леадбеттера), которую раньше можно было получить только в Республиканских центрах.

Теперь шымкентцы и жители Туркестанской области могут получать высококвалифицированную помощь, не покидая регион, учитывая эпидемиологическую обстановку.

-Сейчас у нас есть все возможности, в том числе необходимое оборудование для выполнения таких сложных операций, высококвалифицированные кадры, проходившие обучение в ближнем и дальнем зарубежье. Коллектив Областной клинической больницы готов предоставить вам высококвалифицированную помощь, — рассказал заведующий отделения урологии Областной клинической больницы Аскар Айтуганов.