Во время очередного рейда инспекторы природоохранной полиции Сарыагашского РОП на трассе Шымкент-Жетысай остановили грузовую автомашину, груженную гравием.

При проверке документов полицейские установили, что водитель перевозит гравий без соответствующих документов.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Сарыагашском РОП.

Для принятия законного решения собранные материалы полицейские направили в Департамент экологии по Туркестанской области.

Если Вы стали очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.