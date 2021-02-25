Во время очередного рейда инспекторы природоохранной полиции Сарыагашского РОП на трассе Шымкент-Жетысай остановили грузовую автомашину, груженную гравием.
При проверке документов полицейские установили, что водитель перевозит гравий без соответствующих документов.
Данный факт полицейские зарегистрировали в Сарыагашском РОП.
Для принятия законного решения собранные материалы полицейские направили в Департамент экологии по Туркестанской области.
Если Вы стали очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.