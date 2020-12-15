Незаконную добычу полезных ископаемых выявили стражи порядка в Шымкенте.

10 декабря сотрудники группы природоохранной полиции УМПС ДП города Шымкента совместно с сотрудниками Департамента экологии по городу Шымкент, аппарата акима Абайского района и участковыми инспекторами полиции Абайского РУП ДП города в рамках оперативно-профилактического рейда на берегу реки Бадам, протекающей через населенный пункт Кызылжар, были задержаны двое жителей города за незаконную добычу полезных ископаемых с использованием экскаватора Hyundai и грузовой машины Shacman, сообщает, сообщает Polisia.kz.

Экскаваторщик – местный житель. Водитель грузовой машины Shacman житель Туркестанской области, в отношении которого составлен административный протокол по частьи 2 статьи 590 КоАП РК “Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке”.

Размер причиненного ущерба будут подсчитывать сотрудники Департамента экологии по городу Шымкент. Также, сотрудники группы экологической полиции УМПС ДП города Шымкента собранный материал направили в отдел дознания Управления полиции Абайского района для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.