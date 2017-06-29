Незаконных добытчиков гравия задержали в ЮКО

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Факт незаконной добычи гравия выявили полицейские г. Кентау.

Сотрудники Местной полицейской службы ОВД г. Кентау совместно с природоохранной инспекцией провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению фактов самовольного пользования недрами и привлечения к административной и уголовной ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

Так, 27 июня 2017 года сотрудники МПС ОВД г. Кентау в ходе рейдовых мероприятий задержали трех местных жителей, 1960, 1969 и 1991 г.р., промышлявших незаконной добычей гравия на берегу городского водохранилища. Заметив стражей порядка, один из подозреваемых попытался скрыться на погрузчике, однако был остановлен полицейскими. Кроме того, у задержанных не оказалось соответствующих документов на добычу гравия.

Изъятую спецтехнику полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы сотрудники природоохранной полиции передали в ОВД г. Кентау для выяснения всех обстоятельств дела.

Всего же с начала года сотрудниками природоохранной полиции МПС ДВД ЮКО выявлено около 60 фактов незаконной добычи полезных ископаемых.

Пресс служба ДВД ЮКО

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