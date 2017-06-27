В Сайрамском районе ЮКО задержаны «предприниматели», добывающие гравий и глину

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Недра» сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД ЮКО выявили на территории области 6 фактов самовольного пользования недрами.

Целью данных мероприятий является профилактика и выявление фактов самовольного пользования недрами, а также привлечения нарушителей природоохранного законодательства к административной и уголовной ответственности.

Так, 14 июня во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники МПС Толебийского РОВД задержали жителя Сайрамского района, 1974 г.р., который с помощью экскаватора занимался незаконной добычей и отгрузкой гравия. Полицейские изъяли спецтехнику и водворили ее на штрафстоянку. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Проводится досудебное расследование.

Еще один факт самовольного пользования недрами полицейские выявили в Сайрамском районе. Так, сотрудники МПС Сайрамского РУВД задержали группу местных жителей, занимавшихся незаконной добычей глины без каких-либо документов. Спецтехнику в количестве 3 единиц и 5 грузовых автомашин водворили на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Кроме того, в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления» и наложен штраф на сумму свыше 30 тысяч тенге.

В настоящее время по всем 6 фактам самовольного пользования недрами проводится досудебное расследование. На штрафстоянку полицейскими водворено свыше 20 единиц спецтехники и грузовых автомашин.

Пресс служба ДВД ЮКО