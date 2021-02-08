Он незаконно добывал рыбу на Шардаринском водохранилище.

В дежурную часть Шардаринского РОП поступило сообщение о задержании браконьера, промышлявшего незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. При проверке установлено, что ночью во время рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции Шардаринского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов заметили на берегу мужчину, который занимался ловлей рыбы с помощью электроудочки.

Когда подозреваемый увидел приближение полицейских, то попытался скрыться с места происшествия на мотоцикле, но стражи порядка задержали браконьера. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у жителя Мактаральского района резиновую лодку, рыболовные принадлежности и 15 килограммов незаконно выловленной рыбы.