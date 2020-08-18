Браконьеры из Туркестанской области были задержаны в Алмате, передает Otyrar.KZ.
17 августа во время проведения рейдовых мероприятии инспекторами Алматинского опорного пункта Алматинского регионального филиала РГК «ПО «Охотзоопром» (ст. группы Р. Рахимдильдаев) на территории Алматинской области Панфиловском р-не на участке Кундызды на границе двух охотничьих хозяйств была задержана автомашины марки Ваз-2107 г/н Р663КР-56 (Российский номер), Форд Транзит-100С, все уроженцы Туркестанской области.
При осмотре автомашины в багажнике Ваз-2107 найдено: 29 шт. разной породы рыб в багажнике, в Форд Транзит-100С найдено: 2 резиновой лодки, сачок – 2 шт., аккумулятор 100 А- 5шт.
Материалы сданы в Панфиловский РОП.
Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.
2020 жылдың 17 тамызында «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК Алматы өңірдік филиалының Алматы ТБ инспекторлары (топ жетекшісі Р. Рахимдильдаев) рейдтік іс-шара жүргізу барысында Алматы облысы Панфилов ауданы Құндызды учаскесінің екі аңшылық шаруашылығының шекарасында екі автокөлік тоқтатылды. Олар Ваз-2107 м/б Р663КР-56 (Ресей автокөлігі) және Форд Транзит-100С м/б 117YMS-13 автокөліктері.Кілік ішіндегі азаматтардың барлығы Түркістан облысының тумалары. автокөліктердің жүксалғышында Ваз-2107 29 кг әртүрлі тұқымдағы балықтар, ал Форд Транзит-100С жүксалғышында 2 дана үрлемелі резеңке қайық, 100 Амперлік — 5 дана аккумулятор табылды. Метериалдар Панфилов аудандық полиция бөліміне өткізілді. Қосымша ақпарат келіп түсуіне қарай беріледі.——————————————————————————17.008.2020 года во время проведения рейдовых мероприятии инспекторами Алматинского опорного пункта Алматинского регионального филиала РГК «ПО «Охотзоопром» (ст. группы Р. Рахимдильдаев) на территории Алматинской области Панфиловском р-не на участке Кундызды на границе двух охотничьих хозяйств была задержена автомашины марки Ваз-2107 г/н Р663КР-56 (Российский номер), Форд Транзит-100С под управлением, все уроженцы Туркестанской области. При осмотре автомашины в багажнике Ваз-2107 найдено 29 шт.разной породы рыб в багажнике Форд Транзит-100С найдено 2 резиновой лодки, сачок – 2 шт., аккумулятор 100 А- 5шт.Материалы сданы в Панфиловский РОП.Дополнительная информация будет предоставлятсья по мере поступления.
Опубликовано Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Понедельник, 17 августа 2020 г.