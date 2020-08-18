Браконьеры из Туркестанской области были задержаны в Алмате, передает Otyrar.KZ.

17 августа во время проведения рейдовых мероприятии инспекторами Алматинского опорного пункта Алматинского регионального филиала РГК «ПО «Охотзоопром» (ст. группы Р. Рахимдильдаев) на территории Алматинской области Панфиловском р-не на участке Кундызды на границе двух охотничьих хозяйств была задержана автомашины марки Ваз-2107 г/н Р663КР-56 (Российский номер), Форд Транзит-100С, все уроженцы Туркестанской области.

При осмотре автомашины в багажнике Ваз-2107 найдено: 29 шт. разной породы рыб в багажнике, в Форд Транзит-100С найдено: 2 резиновой лодки, сачок – 2 шт., аккумулятор 100 А- 5шт.

Материалы сданы в Панфиловский РОП.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.