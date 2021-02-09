Об этом говорили на расширенном заседании Правительства РК 26 января 2021 года как об особом поручении Главы государства.

По итогам этого мероприятия в акимате Туркестанской области под председательством замглавы региона Мейржана Мырзалиева прошло совещание. Во встрече участвовали представители местных исполнительных органов, строительных компаний и производители стройматериалов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области

Мейржан Мырзалиев отметил, что строительство объектов в Туркестанской области идет полным ходом. Несмотря на рост стоимости строительных материалов, основной целью остаётся не повышать цены для конечного потребителя на жилье и социальные объекты.

На территории области в строительной индустрии заняты более 50 предприятий. С начала этого года они выпустили продукции на сумму 21,2 млрд тенге. Это на 137,9% больше, чем в прошлом году. Доля строительной отрасли в обрабатывающей промышленности составляет более 8%.

Заместитель руководителя Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области Данабек Махатов, в свою очередь, пояснил, что необоснованное подорожание стройматериалов влечет ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

В ходе заседания участники также обсудили причины необоснованного роста строительных материалов. По итогам встречи заместитель акима области поручил местным исполнительным органам строго контролировать цены на строительные материалы. Он распорядился создать рабочую группу, и в течение одной недели проверить все предприятия по производству стройматериалов.