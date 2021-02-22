Похищенные со склада металлические трубы возвращены владельцу полицейскими Туркестанской области.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже чужого имущества обратился житель города Шымкент. Со слов потерпевшего, неизвестные лица сломали шлагбаум, проникли на склад местной организации и похитили 15 металлических труб по 9 метров длиной. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,5 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Сайрамского РУП задержали подозреваемого, жителя соседнего мегаполиса. Молодой человек полностью признался в содеянном и был доставлен в Сайрамский РУП.

Похищенные трубы стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.