Февральское солнышко пригревает все сильнее, а день становится длиннее – самое время задуматься о выращивании рассады.
Домики для рассады
Кроме семян, нужно выбрать подходящую тару для растений. По сути, выращивать рассаду можно практически в любой емкости, что есть под рукой: в деревянном или пластиковом ящике, картонных стаканчиках, горшочках для рассады, даже в обрезанных пакетах из-под молочных продуктов и яичных скорлупках. Но у каждой из этих емкостей есть свои особенности.
Ящик для рассады можно смастерить самому, учитывая размеры подоконника, – это удобно и недорого. Такой ящик выстилают изнутри прочной пленкой, чтобы через дно и стенки не просачивалась вода. Ухаживать за рассадой в ящике несложно: при необходимости его можно быстро перенести в другое место или повернуть нужной стороной к солнцу. Но выращивание рассады в ящике – это временная мера, так как на определенном этапе растения нужно прореживать и пересаживать в отдельные горшочки.
Неглубокие ящики не подходят для культур со стержневой корневой системой, которые плохо переносят пересадку, например, перец и баклажаны. Если же ящики достаточно большие, то в них можно выращивать рассаду до высадки в грунт. Однако есть опасность, что к моменту высадки корни у сеянцев переплетутся и разделить их без повреждения практически невозможно. В итоге растения будут долго болеть и хуже приживаться. Лотки для рассады представляют собой пластиковые ящики, внутри которых есть продольные и поперечные перегородки. Они легкие, рассаду в них очень просто перемещать в нужное место.
В каждой ячейке имеются отверстия для отвода воды, благодаря чему растения не страдают от переизбытка влаги. Из-за ограниченности пространства рассада в них не перерастает. Но, с другой стороны, это может стать недостатком: из-за небольших размеров емкости почва в лотках быстро пересыхает, а растение сложно пересадить, не нарушив земляной ком. Но эти емкости тоже не годятся для перцев, баклажанов и других культур со стержневой корневой системой – их высоты недостаточно для полноценного развития растения.
Универсальная тара для рассады – специальные горшочки из темного непрозрачного пластика. Как правило, они имеют отверстия в днище для оттока лишней влаги. В пластиковых горшках можно выращивать все культуры: помидоры, перец, баклажаны, все виды капусты, огурцы, бахчевые и др. Самодельные емкости для рассады любит большинство дачников. Практически круглый год они складируют на полках пакеты от молока и сока, стаканчики от йогурта и сметаны, пластиковые бутылки – все пригодится.
Самыми оптимальными для выращивания рассады считаются стаканчики объемом 100 мл (в них высевают семена и выращивают сеянцы до пикировки) и 500 мл (в них пикируют растения в фазе 2-4 настоящих листочков). Единственное, о чем нужно позаботиться дополнительно, это проделать в емкостях дренажные отверстия для оттока лишней воды.
Сделать это можно гвоздем диаметром около 0,5 см. Его нагревают над огнем и, пока он не остыл, делают несколько отверстий в дне. Для рассады используют даже картонные лотки из-под яиц. Чаще всего в них проращивают зелень, свеклу, морковь, редис, но можно посадить огурцы, тыкву и другие культуры. Всходы этих растений после появления ростков высаживают на подготовленные грядки.
Благоприятные дни для рассады в феврале 2022 года:
1. Огурцы – 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2. Перец сладкий – 10, 17, 21. 3. Чеснок – 1, 12, 21, 25, 27, 28. 4. Лук – 10, 14, 15, 16, 17. 5. Томаты – 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17.
Посадка цветов в феврале 2022 года по лунному календарю:
1. Клубнелуковичные – 6, 7, 8, 10, 13. 2. Многолетние – 1, 2, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Благоприятные дни в марте 2022 года:
1. Огурцы – 5, 20, 21, 24, 25. 2. Перец сладкий – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25. 3. Чеснок, лук – 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13. 4. Редька, редиска – 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15. 5. Помидоры – 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25.
Посадка цветов в марте 2022 года по лунному календарю:
1. Клубнелуковичные — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30. 2. Многолетние – 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30