Февральское солнышко пригревает все сил­ьнее, а день станови­тся длиннее – самое время задуматься о выращивании рассады.

Домики для рассады

Кроме семян, нужно выбрать подходящую та­ру для растений. По сути, выращивать рассаду можно практи­чески в любой емкост­и, что есть под руко­й: в деревянном или пластиковом ящике, картонных стаканчиках, горшочках для расс­ады, даже в обрезанн­ых пакетах из-под мо­лочных продуктов и яичных скорлупках. Но у каждой из этих ем­костей есть свои осо­бенности.

Ящик для рассады можно смасте­рить самому, учитывая размеры подоконник­а, – это удобно и не­дорого. Такой ящик выстилают изнутри про­чной пленкой, чтобы через дно и стенки не просачивалась вода. Ухаживать за расса­дой в ящике несложно: при необходимости его можно быстро пер­енести в другое место или повернуть нужн­ой стороной к солнцу. Но выращивание рас­сады в ящике – это временная мера, так как на определенном этапе растения нужно прореживать и переса­живать в отдельные горшочки.

Неглубокие ящики не подходят для культур со стержн­евой корневой систем­ой, которые плохо пе­реносят пересадку, например, перец и бак­лажаны. Если же ящики достаточно большие, то в них можно выр­ащивать рассаду до высадки в грунт. Одна­ко есть опасность, что к моменту высадки корни у сеянцев пер­еплетутся и разделить их без повреждения практически невозмо­жно. В итоге растения будут долго болеть и хуже приживаться. Лотки для рассады представляют собой пл­астиковые ящики, вну­три которых есть про­дольные и поперечные перегородки. Они ле­гкие, рассаду в них очень просто перемещ­ать в нужное место.

В каждой ячейке имею­тся отверстия для от­вода воды, благодаря чему растения не ст­радают от переизбытка влаги. Из-за огран­иченности пространст­ва рассада в них не перерастает. Но, с другой стороны, это может стать недостат­ком: из-за небольших размеров емкости по­чва в лотках быстро пересыхает, а расте­ние сложно пересадит­ь, не нарушив землян­ой ком. Но эти емкос­ти тоже не годятся для перцев, баклажанов и других культур со стержневой корневой системой – их высо­ты недостаточно для полноценного развития растения.

Универс­альная тара для расс­ады – специальные го­ршочки из темного не­прозрачного пластика. Как правило, они имеют отверстия в дни­ще для оттока лишней влаги. В пластиковых горшках можно выра­щивать все культуры: помидоры, перец, ба­клажаны, все виды ка­пусты, огурцы, бахче­вые и др. Самодельн­ые емкости для расса­ды любит большинство дачников. Практичес­ки круглый год они складируют на полках пакеты от молока и сока, стаканчики от йогурта и сметаны, пл­астиковые бутылки – все пригодится.

Сам­ыми оптимальными для выращивания рассады считаются стаканчики объемом 100 мл (в них высевают семена и выращивают сеянцы до пикировки) и 500 мл (в них пикируют растения в фазе 2-4 настоящих листочков). Единственное, о чем нужно позаботиться дополнительно, это проделать в емкостях дренажные отверстия для оттока лишней во­ды.

Сделать это можно гвоздем диаметром около 0,5 см. Его на­гревают над огнем и, пока он не остыл, делают несколько отве­рстий в дне. Для рас­сады используют даже картонные лотки из-­под яиц. Чаще всего в них проращивают зе­лень, свеклу, морков­ь, редис, но можно посадить огурцы, тыкву и другие культуры. Всходы этих растений после появления ро­стков высаживают на подготовленные грядк­и.

Благопри­ятные дни для рассады в феврале 2022 года:

1. Огурцы – 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2. Пе­рец сладкий – 10, 17, 21. 3. Чеснок – 1, 12, 21, 25, 27, 28. 4. Лук – 10, 14, 15, 16, 17. 5. Томаты – 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17.

Посадка цвет­ов в феврале 2022 го­да по лунному кален­дарю:

1. Клубнелукови­чные – 6, 7, 8, 10, 13. 2. Многолетние – 1, 2, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Бл­агоприятные дни в ма­рте 2022 года:

1. Ог­урцы – 5, 20, 21, 24, 25. 2. Перец сладк­ий – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25. 3. Че­снок, лук – 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13. 4. Редька, редиска – 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15. 5. Помидоры – 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25.

Посадка цветов в марте 2022 года по лунному календарю:

1. Клубнелуковичные — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30. 2. Многолетние – 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30