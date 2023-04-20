Полезные лайфхаки для переселения рассады

Рассаду теплолюбивых овощей пересаживают в открытый грунт, когда миновала угроза случайных весенних заморозков и земля достаточно прогрелась.

Тогда саженцы помидоров, баклажанов, перца могут спокойно переезжать на постоянное место жительства, их не надо будет специально укрывать и прятать.

Дело тонкое

Неправильно или впопыхах пересаженная рассада долго приживается и болеет. Поэтому даже в таком, казалось бы, немудреном деле есть свои тонкости, которые следует соблюдать. Здесь придется учитывать много факторов: в каких емкостях выращивали рассаду, ее возраст, размер, вид растений.

В пасмурную погоду пересадку растений проводят с утра, в солнечную – ближе к вечеру. Важно, чтобы в первые часы они не попали под прямые солнечные лучи и не сгорели.

Если растения выращивали в картонных или бумажных стаканчиках, то их разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают растения, постоянно придерживая за стебель и стараясь не нарушить земляной ком. Затем каждый саженец опускают в подготовленную лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.

Из пластиковых емкостей саженцы извлечь труднее. Надо одной рукой придерживать стаканчик и аккуратно переворачивать его, при этом другая рука придерживает ком земли и стебель, находящийся между средним и указательным пальцами. Затем осторожно снимают стаканчик, а другой рукой переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.

За несколько дней до посадки в грунт рассаду прекращают поливать, а за 1-2 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Так он не будет распадаться при пересадке, а корешки растения почти не пострадают.

Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения, им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы.

Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно вынимают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.

Высадка помидоров

Обычно к моменту пересадки рассада томатов достигает 25-35 см в высоту и имеет 8-10 настоящих листьев. В этом случае ее сажают так: выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей или компостом до первой пары настоящих листьев и поливают.

Высадка переросшей рассады имеет свои особенности. Одна из самых частых – посадка лежа. При таком способе корни растения располагаются ближе к поверхности земли, что ускорит созревание плодов. Первый шаг при таком виде посадки – очистка стебля сеянца от листьев на 2/3 длины. Сделать это надо заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция.

Затем выкопайте бороздку длиной 10 см, уложите в нее растение корнями на юг и засыпьте землей, оставляя открытой только самую верхушку сеянца. Заключительный этап – обильный полив высаженных растений. При таком способе даже вытянувшиеся и, на первый взгляд, слабые растения могут дать неплохой урожай.

Переросшую рассаду можно также посадить «диагонально». Для этого выкапывают ямку глубиной 8-10 см и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы его корни были направлены на юг, а ствол – на север. При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья заранее удаляют, чтобы ранки подсохли и в них не попала инфекция.

Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни, что даст возможность питания растений и повысит урожай.

Сразу же после посадки рядом с растениями устанавливают колышки, к которым по мере роста подвязывают кустики.

Высадка перца и баклажанов

Перцы и баклажаны – теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. Поэтому в открытый грунт их высаживают, когда земля на глубине 10 см прогреется выше 15 градусов.

Если почва на участке не очень плодородная, то в выкопанную лунку вносят по горсти перегноя или компоста, а затем проливают теплой водой.

Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Возле каждого растения устанавливают колышки, почву вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают.

Замечено, что рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.

Высадка капусты

Рассаду капусты в лунки сажают очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корни. Саженцы углубляют до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда будет засажена целая грядка, между рядами в центре насыпают узкую полоску аммиачной селитры в количестве 25 г на погонный метр грядки. Такая подкормка поможет молодым растениям капусты быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают, а когда вода впитается, мульчируют сухой землей.

Если стоит сухая и жаркая погода, то рассаду капусты первые несколько дней рекомендуется накрывать бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать, если на улице резко похолодало.

Тюльпаны отцвели, что дальше?

Закончилось пышное цветение тюльпанов на городских клумбах и в домашних цветниках. А мы уже начинаем мечтать о том времени, когда яркое цветочное покрывало вновь покроет землю, ведь это так красиво! Что нужно для этого сделать, сейчас расскажем. Заодно поговорим и о других луковичных первоцветах.

Тюльпаны, а также популярные у нас нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии относятся к луковичным растениям. Сразу после окончания цветения и усыхания цветков у таких растений в земле формируется луковица с новыми цветковыми почками, а затем они уходят в состояние покоя.

Наиболее частый вопрос: что делать с такими луковицами, оставлять их в земле или выкапывать?

Цветоводы говорят, чтобы луковица была крепкой и впоследствии смогла дать красивый сильный цветок, ей нужны определенные условия, в почве это удается сделать не всегда. Поэтому луковичные растения нуждаются в периодическом выкапывании, правильном хранении и пересадке. Во многом это зависит от вида и сорта растения.

Есть цветы, которые нуждаются в ежегодном выкапывании. Это, например, гиацинты, лилиецветные, бахромчатые и попугайные тюльпаны.

Другие виды тюльпанов специалисты рекомендуют извлекать из земли раз в три года. Примерно пять лет прекрасно и без потерь для внешнего вида проведут в почве нарциссы.

Конечно, если не выкопать нарциссы спустя положенный срок, они не исчезнут, но начнут мельчать, слабее цвести и в конце концов превратятся в «траву».

То же самое и с тюльпанами, если луковицы не извлечь из земли вовремя. Они перестанут цвести, а сама луковица уйдет в почву гораздо глубже, чем вы изначально их высаживали. И достать ее будет практически нереально.

Что делать с луковичными растениями после выкапывания?

Вначале нужно выбросить все нездоровые и поврежденные экземпляры. На хранение оставляют исключительно идеальный посадочный материал. Здоровые луковицы раскладывают и оставляют на несколько дней в темном, хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха 20-25 градусов.

После обязательной просушки луковицы очищают от земли и старых чешуек, отделяют деток, сортируют и оставляют на хранение в сухом помещении. Хранить материал следует при температуре 23-25 градусов и влажности не выше 70%. Спустя два месяца рекомендуется снизить температуру до 15-17 градусов – это поможет закалить луковицы перед последующей высадкой в грунт.

Высаживать луковицы в грунт предстоит осенью, обычно в сентябре. Важно, чтобы это произошло не меньше, чем за три недели до наступления заморозков.

Особенности обрезки сирени после цветения

После цветения сирень обрезают с тремя целями: сформировать крону, предотвратить образование плодов и обеспечить обильное цветение на следующий год. Обрезать сирень после цветения необходимо, но делать это нужно правильно, иначе цветов в будущем сезоне можно не увидеть.

Обрезку сирени после цветения начинают с удаления завядших соцветий. Срезая их, от отцветших побегов достаточно оставить половину или две трети длины. По бокам от веток с увядшими цветами обычно идут побеги, на которых закладываются цветочные почки, поэтому их трогать нежелательно. Однако если они слишком длинные, некоторые из них можно прищипнуть.

Для формирования кроны у сиреневых кустов в возрасте 3-4 лет обычно оставляют пять самых сильных и молодых побегов, но растущих обязательно в разные стороны. Какую длину оставить, зависит от формы кроны, которую хотят получить.

Старые кусты не только формируют, но и омолаживают, оставляя лишь половину наиболее молодых побегов, которые, в свою очередь, укорачивают для придания кусту красивой формы. После омолаживающей обрезки куст зацветет снова только через год, так как побеги с почками у него оказываются удаленными.

Яна КОТТ